„Darf ein bisschen mehr von ihm verlangen“ : Wie Thioune mit Fortunas Eigengewächs Iyoha plant

Foto: Bretz, Andreas (abr) 13 Bilder Das ist Emmanuel Iyoha

Düsseldorf Emmanuel Iyoha ist auch in dieser Saison wieder Fortunas großer Pechvogel. Doch nun ist er ins Training zurückgekehrt. Und findet dort in Daniel Thioune einen alten Bekannten vor. Was der Trainer nun von seinem Angreifer fordert.