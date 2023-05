Mehr Regeneration, bessere Ernährung Wie Fortuna-Trainer Thioune die unglaubliche Verletztenmisere brechen will

Ab einem gewissen Punkt in dieser Saison konnte auch Daniel Thioune nicht mehr über Fortunas schier unglaubliches Verletzungspech sprechen, ohne sich in Galgenhumor zu üben. „Das ist halt wie im Ohnsorg-Theater: Immer wenn einer zurückkommt, dann gehen auch wieder welche“, hat der Trainer im Winter einmal angemerkt. Völlig zurecht, versteht sich. In nahezu keiner Partie konnte er aus dem Vollen schöpfen, denn waren alte Verletzungen ausgeheilt, traten an anderer Stelle neue auf.