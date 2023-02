Besserung in Sicht? Wie Fortuna-Trainer Thioune die Auswärtsschwäche erklärt

Da trifft es sich vielleicht besonders gut, dass Fortuna im Laufe der Saison bereits nachgewiesen hat, in Regensburg erfolgreich sein zu können – beim 3:0-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals. „Das war wirklich ein gutes Auswärtsspiel“, erinnert sich Thioune und wird sein Team darauf noch einmal explizit hinweisen: „Wir lassen es in die Analyse einfließen. Wir haben das Pokalspiel damals nicht analysiert, weil wir direkt im Anschluss in Karlsruhe gespielt haben. Und Pokalspiele, habe ich ja immer gesagt, interessieren uns 24 Stunden später dann weniger, zumindest inhaltlich.“