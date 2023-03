Comeback von Hennings Wie sich Fortunas Torjäger zurückmeldet

In Hennings’ Alter ist das natürlich ein Thema, das diskutiert werden darf. Nur hat er am Sonntag mal eben schnell ein paar neue Argumente in diese Diskussion geworfen. Auf dem Platz, wie es so seine Art ist. In der 20. Minute der Zweitligapartie der Fortuna beim FC Hansa Rostock nutzte er entschlossen seine Chance, als der Ball nach einer schönen Kombination über Michal Karbownik und Felix Klaus auf seinem Fuß landete. Eiskalt vollendete er zum 0:2 – ein Meilenstein auf dem Weg zum ersten Punktspielsieg der Düsseldorfer in Rostock überhaupt.