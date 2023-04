Darmstadt und das Düsseldorf-Trauma Wie Fortunas Oberdorf an den Aufstiegsträumen der „Lilien“ rütteln will

Vor allem in den Köpfen der Darmstädter Anhängerschaft ist diese Horrorgeschichte nach wie vor tief verwurzelt, und so wurde sie in den vergangenen Tagen auch in den sozialen Netzwerken das eine oder andere Mal aufgewärmt. Schließlich sind die „Lilien“ am Sonntag (13.30 Uhr, Arena) wieder zu Gast bei der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune, und erneut kämpfen sie um den Aufstieg in die Bundesliga. Momentan sogar als souveräner Tabellenführer.