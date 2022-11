„Er ist ein Genie“ : Wie Fortuna-Talent Vukancic von Trainer Thioune profitiert

Düsseldorf Seit Beginn der Sommervorbereitung zählt Fortunas U23-Innenverteidiger Niko Vukancic mit kleineren Unterbrechungen zum Profikader. Wie er seine Zeit in Düsseldorf bewertet und warum Daniel Thioune für ihn wohl der beste Trainer ist, den er je hatte.

Also unterschreibt das Talent ohne Zögern seinen Vertrag und steht wiederum zwei Tage später beim 3:0-Sieg der „Zwoten“ gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gleich in der Startelf. Wenn Vukancic heute in den Rückspiegel schaut, hätte er vermutlich keine bessere Entscheidung treffen können. „Es hat mich beflügelt“, sagt er über den Wechsel und seine ersten Wochen in Düsseldorf. Ein knappes halbes Jahr später befördert Cheftrainer Daniel Thioune den Abwehrspieler zu den Profis und gibt ihm die Chance, sich während der Sommervorbereitung zu beweisen.