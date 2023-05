„Er war einfach mal dran“ Wie Startelf-Debütant „Elo“ Fortunas Trainer beeindruckt

Düsseldorf · Zum ersten Mal stand die große Nachwuchshoffnung der Düsseldorfer am Sonntag in der Startelf. Was Trainer Daniel Thioune vor dem Spiel gegen den KSC zu dieser Entscheidung bewogen hat. Was Sportdirektor Christian Weber sagt. Wie Elione Fernandes Neto seine eigene Leistung bewertet.

01.05.2023, 11:02 Uhr