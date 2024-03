Mit der U21 gegen Israel Wie sich Fortuna-Youngster Siebert für Deutschland geschlagen hat

Schnell zeigte sich, dass Siebert in Halle nicht übermäßig viel Arbeit in seinem Hauptjob als Innenverteidiger zu erwarten hatte. Die Israelis, Tabellenletzter in der Qualifikationsgruppe, wagten sich nicht allzu oft vor das Tor des Freiburger Keepers Noah Atubolu und präsentierten sich dann recht harmlos. So ging es mit einer 1:0-Führung für Deutschland durch einen Treffer des Mainzers Brajan Gruda auf Vorlage von Rocco Reitz (Mönchengladbach/14.) in die Halbzeitpause.