Torwart neu im Mannschaftsrat Warum Kastenmeier einer der großen Aufsteiger bei Fortuna ist

Elversberg · In der vierten Zweitligapartie der Saison zum dritten Mal zu Null gespielt, 5:0 gewonnen und noch einen besonderen Knalleffekt gesetzt. Was Florian Kastenmeier zu seiner großen Szene sagt. Was ihn richtig gewurmt hätte. Seine neue Rolle im Mannschaftsrat.

30.08.2023, 15:05 Uhr