Düsseldorfer Jong So hat sich „Emma“ Iyoha bei Fortuna entwickelt

Iyoha ist ein smarter Typ, der sich selbst auch in den Sozialen Medien nicht immer so ernst nimmt. Er ist aber auch zu einem Typen mit einer Meinung geworden. Egal ob Sieg oder Niederlage, Iyoha stellt sich und weiß auch Antworten zu geben. Nach dem Unentschieden gegen Heidenheim war er es, der nicht lange herumredete, sondern sich sehr klar positionierte und einräumte, dass es zu wenig gewesen sei – gemessen an den eigenen Ansprüchen. Abseits des Rasens bezieht der 25-Jährige ebenso klar Stellung, ist seit zwei Jahren Pate für das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und hat in dieser Funktion erst kürzlich wieder in der Realschule Hochdahl viel Zeit mit Schülern verbracht.