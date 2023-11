Plötzlich wieder Stürmer? Wie sich Fortuna-Allrounder Iyoha auf mögliches Offensiv-Comeback vorbereitet

Als Emmanuel Iyoha zum bislang letzten Mal die Rolle des Mittelstürmers ausgefüllt hat, ist Frühling in Düsseldorf gewesen – und der 1. FC Heidenheim noch ein Teil der Zweiten Liga. Nun gut, faktisch kann das nicht so lange her sein, schließlich ist gerade einmal Herbst und das Team von der schwäbischen Ostalb erst im Sommer in die Bundesliga aufgestiegen. Dass Iyoha eigentlich auf einer ganz anderen Position als der des Linksverteidigers zu Hause ist, könnte dennoch leicht in Vergessenheit geraten sein. Seit Wochen setzt Fortuna-Trainer Daniel Thioune seinen Allrounder nämlich genau dort ein.