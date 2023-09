In ihren neuen Klubs Wie sich die Fortuna-Abgänge Kownacki, Klarer und Co. schlagen

Auch Christoph Klarer bekam im Sommer die Chance, ins Oberhaus des deutschen Fußballs vorzustoßen. Aufsteiger SV Darmstadt 98 suchte Verstärkung in der Innenverteidigung und fand in Klarer einen neuen Stammspieler. Im Dress der Südhessen gelangen ihm bereits zwei Assists, so viele wie in 80 Spielen für die Düsseldorfer. Mit den „Lilien“ ist der Österreicher jedoch jetzt schon sportlich am Strampeln und steht mit einem Punkt nach fünf Partien auf dem vorletzten Platz. Fortuna erhielt für den 23-Jährigen etwa zwei Millionen Euro Ablöse, was nur von einem Abgang getoppt wurde.