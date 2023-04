Bemerkenswertes Comeback Wie Fortunas Ginczek sich das Prädikat „Ochse“ verdiente

„Den habe ich sehr gut getroffen“, schilderte Klaus später in der Interviewzone der Bielefelder Arena. „Aber so wie ,Ginni’ das gemacht hat – so einen Ball kriege ich nicht von jedem.“ Der 30-Jährige freute sich riesig für seinen Kollegen. „,Ginni’ hat zuletzt so viel einstecken müssen, was vielleicht ein Stück drüber war“, meinte Klaus. „Er war so lange verletzt, aber heute hat man gesehen, was er uns geben kann. Er kann die Bälle festmachen, er ist ein richtiger Ochse geworden.“ Und dieses ungewöhnliche Prädikat war aus Klaus’ Mund als dickes Lob zu verstehen.