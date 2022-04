Beim 3:0 gegen Rostock : Wie Fortunas Appelkamp zum Kopfball-Ungeheuer wurde

Foto: dpa/Roland Weihrauch 19 Bilder Das sagen die Fortunen zum Sieg gegen Rostock

Düsseldorf Ao Tanaka und Shinta Appelkamp stellten beim 3:0 gegen Hansa Rostock mit ihren Treffern die Weichen auf Sieg. Dennoch möchte Trainer Daniel Thioune sein Japan-Duo nicht nur an Toren gemessen sehen. Wie am Freitag gefeiert wurde und was der Chefcoach sagt.

Am Ende wurde es richtig stimmungsvoll. Die Fortuna-Fans unter den 22.346 Zuschauern in der Arena feierten den 3:0-Erfolg über den FC Hansa Rostock enthusiastisch, wussten sehr wohl einzuordnen, dass da soeben die Mannschaft der Stunde der 2. Fußball-Bundesliga abgefertigt worden war. Vier Siege in Folge? Okay, aber wenn Spiel fünf dann nach Düsseldorf führt...

Der Jubel-Sprint von Trainer Daniel Thioune nach dem dritten Treffer durch Khaled Narey in der Nachspielzeit passte perfekt zu dieser Stimmung. Über gut 40 Meter führte ihn dieser, aus seiner Coaching-Zone bis hin zur Eckfahne, wo Narey und seine Teamkollegen bereits ein Bad in der Menge nahmen. „Sah das wirklich nach Sprint aus?“, fragte Thioune launig, als er auf die Szene angesprochen wurde. „Das ist ja gar nicht so schlecht, dann kann ich mich doch noch ein bisschen bewegen. Aber da mit den Jungs zu feiern, das ist schon etwas, auf das ich absolut Bock habe.“

Auch die Stadionregie wollte in der allgemeinen Jubelstimmung nicht nachstehen. Als die Spieler auf ihrer Ehrenrunde entlang der Zuschauerränge an der Südtribüne vorbeikamen, wollte es der Fortunen-Nachwuchs – unter anderem die Kinder von Rouwen Hennings und Kristoffer Peterson – den Vätern gleichtun und schoss ein paar Bälle ins Tor. Während die Fans das feierten, schallte plötzlich die Fortuna-Tormusik über die Lautsprecher. „Und alles steht unter Strom“ – an diesem Abend wirklich.

Schon wenig später hatte sich Thioune allerdings so weit gesammelt, dass er die Analyse der Partie ganz nüchtern angehen konnte. „Der Sieg ist um ein Tor zu hoch“, fasste der 47-Jährige zusammen, „tut nach den letzten Wochen aber sehr gut.“

Foto: Frederic Scheidemann 40 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Natürlich wurde der Coach auch auf den „vorgezogenen Japan-Tag“ in der Arena angesprochen. Die Treffer des japanischen Nationalspielers Ao Tanaka und von Shinta Appelkamp – zwar deutscher U21-Nationalspieler und Fortuna-Eigengewächs, aber in Tokio als Sohn einer japanischen Mutter geboren – hatten schließlich die Weichen auf Sieg gestellt.

„Tore sind sicherlich nicht schädlich für das Selbstbewusstsein“, kommentierte Thioune. „Ich gehe aber nicht mit, wenn man die beiden nur an Toren misst und meint, sie seien vorher unglücklich gewesen. Es gibt schließlich auch Positionsaufgaben bei uns, und dann messe ich diese Spieler auch nicht an Toren.“ Wie wichtig diese dennoch für Tanaka und Appelkamp waren, zeigten die ersten Sätze der Torschützen nach dem Abpfiff. „Ich bin sehr glücklich! Ich wollte endlich ein Tor schießen und bin froh, dass es heute geklappt hat“, sagte Tanaka, und sein Mittelfeld-Kollege ergänzte: „Wir mussten in den letzten Wochen viel wegstecken, und die Last-Minute-Gegentore haben uns wehgetan.“

Foto: Frederic Scheidemann 23 Bilder Fortuna – Hansa: die Bilder des Spiels