In Düsseldorf platzte einst sein Profi-Traum Wie ein Ex-Fortune zum wichtigsten Torwart-Influencer der Welt wurde

Also verlässt er Fortuna, und er kehrt auch Deutschland nach zwei Jahren beim Oberligisten Turu den Rücken. Ein Neuanfang in den USA, Profi werden über Umwege – so lautet sein Plan. „Also habe ich mich auf ein Fußballstipendium beworben und am Ende für ein College in New York entschieden. Ich wollte immer schon in die USA und mein Glück einfach versuchen“, erzählt Bolvin, ein junger Mann mit blond gefärbtem, nach hinten gelegtem Haar. Zunächst scheint das Vorhaben sogar aufzugehen: „Als ich dorthin kam, wurde ich direkt Kapitän, habe alle Spiele gemacht, die Leute haben an mich geglaubt und mein Talent gesehen.“