Nach Remis auf Schalke So ordnet Allofs die Ausgangslage von Fortuna im Saisonendspurt ein

Düsseldorf · Wo steht Fortuna ganz genau nach dem 1:1 beim FC Schalke 04? Sportvorstand Klaus Allofs über die Entwicklung bei Zweitligist Fortuna. Wie er die Situation in der Zweiten Liga einschätzt. Was er zum Endspurt in der Saison sagt.

29.04.2024 , 18:02 Uhr