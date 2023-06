Was macht eigentlich…? Wie Ex-Fortune Danso auf eine Stufe mit Messi und Mbappé kletterte

„Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie geil es ist, für Lens zu spielen“, sagte Danso kürzlich in einem Interview. „In Lens merkt man einfach, was Fußball den Menschen bedeutet, wie glücklich dieser Sport sie machen kann.“ Der RC, von seinen Fans liebevoll „Sangre et Or“ (die Blut-Goldenen) genannt, hat den wirtschaftlich oft abgehängten Menschen in dem 32.000-Einwohner-Ort und dessen Umgebung ein neues Selbstwertgefühl gegeben. Und Danso hatte großen Anteil daran.