Startelfplatz im Europapokal Wie Ex-Fortune Ofori doch noch sein fußballerisches Glück fand

Im Februar vergangenen Jahres führte ihn sein Weg dann in die Slowakei, wo er sich dem Erstligisten Spartak Trnava anschloss. Und genau dieser Wechsel in ein komplett neues Umfeld und eine andere Spielklasse ermöglichte ihm den erhofften Neustart. In Trnava schenkte ihm sein Trainer Michal Gasparik von Beginn an großes Vertrauen – und Ofori stand in den ersten vier Ligaspielen mit seiner neuen Mannschaft bereits in der Startelf.