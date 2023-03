„Ich fühle mich wohl hier“ Wie Jorrit Hendrix über Zukunft bei Fortuna denkt

Ein Geheimnis ist es sicherlich nicht, dass sich Jorrit Hendrix einen anderen Start ins neue Jahr gewünscht hätte. Zum Rückrundenauftakt gegen Magdeburg musste sich Fortunas Mittelfeldspieler mit einem Platz auf der Ersatzbank abfinden, gegen Paderborn rutschte er kurzfristig für den erkrankten Marcel Sobottka in die Startformation – und nach einer schwachen Vorstellung in Ostwestfalen anschließend wieder aus ihr heraus. „Als Fußballspieler willst du immer von Anfang an spielen. Das war ein bisschen schwierig in den letzten Wochen“, gibt der Niederländer zu.