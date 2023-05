Saarbrücken und Elversberg interessiert? Das sagt Fortuna-Sportdirektor Weber zur Zukunft von Nicklas Shipnoski

Die zurückliegenden fünf Monate hatten sich alle Beteiligten sicherlich ganz anders vorgestellt. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Nicklas Shipnoski, weil er seit dem Jahreswechsel nur noch ein Mal in der Startelf des SSV Jahn Regensburg und insgesamt lediglich magere 142 Minuten auf dem Platz stand. Fortuna, weil sich die Leihe des Flügelspielers in die Oberpfalz gerade im letzten Halbjahr vor ihrem Ende komplett anders entwickelte als gewünscht. Und die Regensburger selbst, weil für sie am Ende der Rückrunde der Abstieg in die Dritte Liga stand.