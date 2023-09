0:1-Pleite in Hamburg Fortuna schlägt sich im Spitzenspiel gegen HSV selbst

Daniel Thioune hatte in der Startelfung durchaus ein paar Überaschungen parat. Ao Tanaka stand von Beginn an auf dem Platz. „Tanaka hat seine Qualität in der Nationalmannschaft und sogar bei der WM bewiesen, den muss ich einfach mal bringen – zum Leidwesen von Shinta Appelkamp." Und weiter: „Mit Jastrzembski kommen ein paar PS, die einfach auf die Straße gehören. Der ist schneller vorwärts als viele rückwärts."