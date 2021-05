Klassenerhalt mit Köln : Warum Funkel Fortuna einen wahren Geldsegen beschert

Foto: dpa/Marius Becker Infos So reagieren die Fans nach Funkels Sinneswandel

Düsseldorf Friedhelm Funkel hat den 1. FC Köln vor dem siebten Bundesliga-Abstieg bewahrt. Das hat indes auch positive Auswirkungen auf die Finanzen von Fortuna. Wie viel Geld die Düsseldorfer nun mehr erhalten.

Die Relegationsspiele zwischen dem Tabellen-16. der Bundesliga und dem Tabellen-Dritten der Zweiten Liga ist nicht nur sportlich gesehen ein Duell zweiter Welten. Zumeist geht der Bundesligist als klarer Favorit in die beiden Begegnungen. So war das auch in diesem Jahr zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel. Denn finanziell liegen beide Klubs weit auseinander. Das liegt auch daran, dass in der Bundesliga ganz andere TV-Gelder gezahlt werden.

Zum Vergleich: Die Kölner kassierten in dieser Saison knapp 40 Millionen Euro, Kiel kam dagegen nur auf knapp 13 Millionen Euro. Die Domstädter bekamen also mehr als das Dreifache dessen, was die Störche zur Verfügung hatten. Logischerweise macht sich das dann auch in den Spielerkadern der einzelnen Klubs bemerkbar.

Fortuna war indes in der vergangenen Saison der Zweitliga-Krösus. Etwas mehr als 24 Millionen Euro bekam man von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) überwiesen. So viel wird es in der kommenden Saison nicht werden. Fortuna muss in Sachen TV-Geld einen Millionenverlust hinnehmen.

Foto: dpa/Frank Molter 38 Bilder So hätte die Tabelle ohne Fehlentscheidungen ausgesehen

Grund dafür sind die Abstiege von Werder Bremen und Schalke 04. Beide Vereine werden sich in der Fernsehgeld-Tabelle vor Fortuna einordnen. Ausschlaggebend dafür sind die beiden 5-Jahreswertung, in denen die Düsseldorfer jeweils hinter Bremen und Schalke stehen. Und es hätte noch schlimmer kommen können.

Falls der 1. FC Köln abgestiegen wäre, hätte sich Fortuna gar nur auf Rang vier in der Fernsehgeld-Tabelle wiedergefunden. Denn auch die Kölner hätten sich dort vor dem Rhein-Nachbarn eingereiht. Holstein Kiel hingegen bleibt weiterhin hinter Fortuna.

So gesehen hat Ex-Fortune Friedhelm Funkel also nicht nur den FC vor dem siebten Abstieg aus der Bundesliga gerettet, sondern auch Fortuna einen großen Batzen Geld. Die Düsseldorfer werden dadurch in der kommenden Saison wohl knapp 17 Millionen Euro kassieren. Der Hamburger SV einen Platz dahinter bekommt voraussichtlich nur 15,2 Millionen Euro. Viel Geld – vor allem für einen Zweitligisten und vor allem während der Corona-Krise.