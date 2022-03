Mit Japan : Wie Fortunas Tanaka seinen WM-Traum erfüllte

Ob Ao Tanaka im Herbst noch bei Fortuna spielen wird, ist aktuell völlig offen: Seine Ausleihe endet zunächst einmal Ende Juni. Dafür steht jetzt fest, wo Tanaka im Herbst mit seinem japanischen Nationalteam aktiv sein wird: bei der WM in Katar. Und das lief so.

Während der aktuellen Punktspielpause der obersten deutschen Fußballligen sind fünf Fortuna-Profis mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Robert Bozenik (A-Team Slowakei), Shinta Appelkamp (U21 Deutschland) und Christoph Klarer (U21 Österreich) sind dabei am Freitag erstmals im Einsatz, wenn es für die U-Teams in der Europameisterschafts-Qualifikation ernst wird.

Fortunas Testspiel-Weltmeister will endlich mehr

Starke Leistung gegen Twente : Fortunas Testspiel-Weltmeister will endlich mehr

Die Deutschen treffen um 18 Uhr auf Lettland, die Österreicher spielen um 18.15 Uhr in Kroatien. Für Bozenik und die Slowaken steht ein Testspiel auf der Agenda; Gastgeber ist um 18 Uhr Norwegen.

Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Fortuna-Newsletter: Alle 95-Nachrichten des Tages und der Ausblick auf das was kommt - jeden Abend in Ihrem Postfach.

Die beiden international tätigen Japaner aus Fortunas Kader mussten dagegen bereits ans Werk gehen. Und das verlief sehr erfolgreich: Sowohl Takashi Uchino als auch Ao Tanaka gewannen mit ihren Teams ohne Gegentreffer. Allerdings ging das bei Tanaka etwas kurios ab. Der Mittelfeldspieler stand im WM-Qualifikationsspiel in Australien in Japans Startelf, wurde dann aber nach 83 Minuten ausgewechselt. Kaoro Mitoma, der für den Düsseldorfer eingewechselt wurde, erzielte dann in der 89. Minute und bei 90.+4 die Tore zum 2:0-Erfolg.