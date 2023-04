Die Pläne des Torhüters Wie Kastenmeier am Samstag Fortunas Fans belohnen will

Florian Kastenmeier ist Regensburger. Und aus der sicheren Entfernung des Rheinlands könnte man da fast vermuten, für ihn stünde am Samstag mit dem Zweitligaspiel seiner Fortuna beim 1. FC Nürnberg so etwas wie ein Derby an. Dafür hat der Torhüter aber nur ein Schmunzeln übrig. „Nein, nein, ein Derby ist das nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, gegen wen wir als Regensburger ein Derby gehabt hätten.“ Das Frankenland sei eben doch ein ganzes Stück von der Oberpfalz entfernt.