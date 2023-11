Beim Spiel in Fürth Wie Felix Klaus Fortunas neuer Shinta Appelkamp werden soll

„Isak Johannesson kann das auch“, ergänzt der 49-Jährige. „So können wir beide Seiten mit beiden Füßen bedienen. Wir werden in den letzten Einheiten vor dem Spiel wieder einen großen Schwerpunkt auf Standards legen. Shinta fehlt uns, gerade bei Standards, wir waren damit erfolgreich. Aber das schaffen wir mit den anderen Jungs auch.“ Zumal, da einer „der anderen Jungs“ nach dreimonatiger Abstinenz zurück in der Startelf ist. „Marcel Sobottka wird unser Kapitän sein“, macht Thioune klar. „Ich hoffe, dass er uns das gibt, was er uns in all den Monaten gegeben hat, seitdem ich hier bin. Aber auch in all den Jahren davor. Dass er einfach wieder das Regulativ zwischen Offensive und Defensive ist. Es muss wieder unser Anspruch sein, mehr Kompaktheit an den Tag zu legen.“