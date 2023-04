Kein neuer Vertrag für Angreifer So reagieren die Fans auf das Hennings-Aus bei Fortuna

Auf dem Trainingsplatz der Fortuna ist seit dieser Woche einer nicht mehr anzutreffen. Rouwen Hennings plagten so schwere Knie-Probleme, dass die medizinische Behandlung einen härteren Schnitt erforderlich gemacht hat – Meniskus-OP. Von diesem Status ist Matthias Zimmermann hoffentlich noch weit entfernt. Der Verteidiger stieg als Vorsichtsmaßnahme am Mittwoch frühzeitig wegen Knieproblemen aus dem Training aus. Sein Einsatz am Samstag in Nürnberg soll jedoch nicht gefährdet sein.