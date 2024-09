„Das sieht dann doof aus“ Was Fortuna-Verteidiger Tim Oberdorf zu seinem Fehler in Fürth sagt

Oberdorf atmete am Ende also erleichtert durch, da Isak Johannesson den Düsseldorfern per verwandeltem Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch die drei Punkte bescherte. Doch trotz der Freude über den 2:1-Sieg wird der Innenverteidiger diese Szene schnell vergessen wollen, sie passte ohnehin nicht zu seiner und Fortunas jüngster Entwicklung. Oberdorf agierte in der jüngeren Vergangenheit mit Nebenmann und Kapitän Hoffmann stets bärenstark in der Abwehrzentrale. Aber: Eine perfekte Leistung über die gesamten 90 Minuten ist nahezu unmöglich. Denn Fußball ist ein Fehlersport.