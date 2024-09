„Geht nicht von heute auf morgen“ Wie Trainer Thioune den Entwicklungsprozess seines Teams beurteilt

Sportlich ist Fortuna seit Wochen obenauf. Die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Thioune hat eine imposante Serie vorzuweisen. Das Team ist seit stattlichen 20 Partien in der Liga ungeschlagen. Allerdings geht es nun am Freitagabend zur Spielvereinigung nach Fürth, nicht gerade ein Standort, mit dem man die besten Erinnerungen verbindet. „Wir wollen weniger auf die Bilanz schauen, sondern auf das, was uns erwartet“, sagt Thioune. „Ich denke aktuell darüber nach, die Startelf zu verändern und eine neue Dynamik in unser Spiel zu bringen. Dann geben wir am Ronhof vielleicht auch ein besseres Bild ab als in der Vergangenheit.“