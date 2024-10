Nach 0:3 gegen den HSV So muss Fortuna-Trainer Thioune das Team jetzt umbauen

Daniel Thioune musste über weite Strecken seiner Dienstzeit bei Fortuna aus wenig viel machen. Ein Improvisateur, ein Möglichmacher, der selbst schwierige Kandidaten so geformt hat, dass sie eine Verstärkung für den Kader bedeutet haben. Doch nun ist er in der für ihn durchaus angenehmen Situation, mehr Spieler als Plätze in seinem Aufgebot zu haben.