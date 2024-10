Düsseldorfs starker Lauf Wie Fortuna-Trainer Thioune die Unbesiegbar-Serie in der Zweiten Liga erklärt

Denn unter ihm gab es in der Vergangenheit eine Phase, in der die Rheinländer das Ruder in der Nachspielzeit nicht herumgerissen haben. Doch das hat sich mittlerweile geändert. „Es freut mich natürlich. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren nicht ganz so oft gepuncht in den letzten Minuten. Das ist cool, wenn man das Plakat in der Kurve gesehen hat mit der Aufschrift ‚bis zur letzten Sekunde‘, dann würde ich sagen, wir waren da bis zur letzten Sekunde.“ Das werden die Düsseldorfer auch gegen den HSV anstreben, damit ihre bemerkenswerte Serie weitergeht.