Nach 4:2 gegen Twente Enschede Was Fortuna-Trainer Thioune beim Testspielsieg besonders überzeugt hat

Daniel Thioune könnte sich mit Fortuna an Spiele in ausländischen Stadien gewöhnen. Denn im Anschluss an den 4:2-Sieg im Testspiel bei Twente Enschede schweifte der zufriedene Blick des Fortuna-Trainers noch durch die imposanten Katakomben der Spielstätte des niederländischen Erstligisten. Die dortigen roten Wände verzierten den Spielertunnel, in dem der 50-Jährige aufgrund des guten Ergebnisses seiner Mannschaft Scherzen nicht abgeneigt war.