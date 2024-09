Kein Sieg beim „Kleeblatt“ Wie Fortuna mit der unrühmlichen Zweitliga-Serie in Fürth umgeht

Fortuna weiß also, was auf sie im Abendspiel des siebten Spieltags zukommt. Dafür kennt sie die Fürther und ihren Coach zu gut. „Das ist eine Mannschaft, die wir schon mehrfach bespielen mussten, was nicht immer ganz so leicht war. So ein bisschen Alexander-Zorniger-RB-Fußball ist da auch zu erkennen, den haben wir am Wochenende auch gegen Köln bekommen. Wir sind gut vorbereitet und mit mehr Selbstvertrauen in die Woche gestartet.“