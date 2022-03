„Werden unser Herz auf dem Platz lassen“ : Wie Fortuna in Paderborn die Sensation schaffen will

Wie Fortuna in Paderborn die Sensation schaffen will

Düsseldorf Fortuna muss nach mehr als einem Dutzend Corona-Fällen aller Voraussicht nach trotzdem in Paderborn antreten. Abschenken wollen die Düsseldorfer die Partie aber noch lange nicht. Wie das Trainerteam plant. Was Co-Trainer Jan Hoepner fordert.

Am Freitag hing die Entscheidung, ob die Düsseldorfer in Ostwestfalen antreten müssen, lange in der Schwebe. „Für die DFL geht es jetzt darum, zu klären, welche Spieler als ‚spielfähig‘ gelten und welche nicht“, erklärte Sportdirektor Christian Weber auf Nachfrage. „Bei uns werden gerade 16 Spieler als ‚spielfähig‘ eingeschätzt, was die untere Grenze ist, sodass das Spiel nach aktuellem Stand stattfindet. Bei einem dieser 16 Spieler ist der Fall etwas komplexer und noch in der Klärung.“