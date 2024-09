Beobachtung auf dem Untergrund Wie Fortuna den Sand auf dem Rasen der Arena gegen Köln erklärt

Das ist der Grund dafür: Deutschlands Nationalmannschaft bestritt am 7. September 2024 in Düsseldorf ihre Begegnung in der Uefa Nations League gegen Ungarn. Während dieser Zeit hatte Zweitligist Fortuna spielfrei und befand sich in der Länderspielpause. Nach Deutschlands Auftritt in der Arena folgte anschließend ein Wechsel des Untergrunds.