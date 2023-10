Slowakischer Nationalspieler Wie Fortunas Ex-Stürmer Bozenik jetzt aufhorchen lässt

Am Montagabend gastiert die Nationalmannschaft der Slowakei in Luxemburg. Okay, das ist jetzt keine Nachricht, die die Fußballfans in Deutschland um ihren Nachtschlaf bringt. Aber es ist immerhin das vielleicht entscheidende Duell in der Gruppe J der Qualifikation zur Europameisterschafts-Endrunde, die im kommenden Juni und Juli hierzulande stattfinden wird. Auch in Düsseldorf – und vielleicht kommt es dann sogar zum Wiedersehen von Robert Bozenik mit dessen früherer Wirkungsstätte.