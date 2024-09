Georg Koch spricht über den Krebs „Es gibt auch Tage, da könnte ich Bäume ausreißen“

Georg Koch ist in den Köpfen der Fortuna-Fans noch sehr präsent. Der Ex-Profi hatte während seiner aktiven Laufbahn von 1991 bis 1997 für die Düsseldorfer gespielt und war für sie ein sicherer Rückhalt im Tor. 118 Mal stand er für die Rot-Weißen in Pflichtspielen zwischen den Pfosten, 56 Mal davon in der Bundesliga, in der er 1996 mit starken Paraden den sensationellen Klassenerhalt festhielt.