Nach historischer Einigung Wie es zwischen Fortuna und der Stadt jetzt weitergehen soll

Noch sind die letzten Details nicht geklärt, noch ist kein Vertrag unterschrieben, noch hat niemand den offiziell bestätigenden Weg in die Öffentlichkeit gesucht. Doch hinter den Kulissen sind Zweitligist Fortuna und die Stadt Düsseldorf in den vergangenen Wochen zu einer geradezu historischen Einigung gelangt, wie Vorstandschef Alexander Jobst bereits in der vergangenen Woche bestätigte: „Wir haben mit D.Live eine Vereinbarung getroffen, was originäre Rechte aus dem Stadion angeht.“ Es ist nur ein kleiner, aber immerhin ein erster Schritt.