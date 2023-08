0:3 und Kartenfestival Wie es zur Pleite von Fortunas U23 beim Schlusslicht kam

Anlass zur Auswechslung gaben ihrem Trainer aber eigentlich fast alle Fortuna-Spieler. In einer chancenarmen Partie tauchten lediglich die Gastgeber hin und wieder in den gefährlichen Räumen auf. So auch nach einer knappen Viertelstunde, als Adamski den Ball verlor und Lippstadts Stürmer Victor Maier allein vor Dennis Gorka an dessen schnellem Reflex scheiterte, bevor drei Minuten später quasi eine Kopie dieser Szene zum Führungstreffer der Hausherren führte. Wieder ein verheerender Ballverlust, diesmal von Startelf-Debütant King Manu, wieder kam Lippstadt schnell in den Strafraum, doch Elias Demirarslan machte es besser als sein Teamkollege Maier und überwand Gorka überlegt.