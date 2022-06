Klarer Punktsieg für Fortuna : Wie es zu einem Schlagabtausch mit Werder Bremen auf Twitter kam

Düsseldorf Die Sozialen Medien sind im Leben vieler Menschen zu einem nahezu unverzichtbaren Wegbegleiter geworden. Und auch die Profiklubs sind auf den einschlägigen Plattformen vertreten. Nun kam es auf Twitter zu einem kurzen verbalen Duell zwischen Fortuna und Werder Bremen. Worum es ging.

Die Bremer konnte dies allerdings noch nicht ganz auf sich sitzen lassen und versuchten, erneut zu kontern. Ging es vorher noch um das Videospiel, wurde nun noch einmal das Aufeinandertreffen der beiden Klub in der Hinrunde thematisiert, in dem Narey in der Nachspielzeit erst zum 2:2 ausglich, nur wenige Augenblicke später aber einen Elfmeter im eigenen Strafraum verursachte, sodass Werder am Ende doch noch als Sieger vom Platz ging. „How it started vs. How it‘s going“, schrieb der SVW darauf.