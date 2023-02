Starke Leistung gegen Sandhausen Wie Fortunas Iyoha plötzlich als Linksverteidiger glänzt

In der Gesamtschau definitiv, was Iyohas Aktionen anging, aber in keinster Weise. Zumindest bis zu besagtem Zweikampf mit Mehlem. „Das hat ihm komplett den Stecker gezogen“, sagte Trainer Daniel Thioune, unterlegte diese Worte aber mit einem zufriedenen Lächeln. Der Grund: „Bis es zu diesem Riesen-Laufduell in der zweiten Hälfte kam, war ,Emma‘ top im Spiel drin.“