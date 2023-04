Drei Tore in fünf Spielen Wie Fortunas Iyoha den Darmstadt-Siegtreffer und sein Formhoch erklärt

In der Tat, und so bemühte der gebürtige Düsseldorfer eine Plattitüde. „Wenn man nicht schießt, kann man nicht treffen“, merkte er an. „Für den Zuschauer kam das Tor sicherlich aus dem Nichts. Dawid steckt den Ball gut durch, und dann habe ich einfach mal draufgehalten.“ Dass ausgerechnet dieser nicht unbedingt preisverdächtige Abschluss den Weg zum (auch persönlichen) Glück ebnete, gliederte sich ein in den Lauf, den Iyoha zuletzt schon hatte. Drei Treffer in den vergangenen fünf Partien, dazu eine Vorlage – so stark wie momentan war der Offensivakteur vor dem gegnerischen Tor im Fortuna-Trikot bislang noch nie.