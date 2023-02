Freitag gegen Braunschweig Wie eine Wunderheilung Fortunas Chancen erhöht

So schnell ändert sich im Fußball manchmal die Nachrichtenlage. Zumindest die Veröffentlichung derselben. Am Donnerstagvormittag überraschte Fortunas Stürmer Dawid Kownacki mit einer Instagram-Story, für die er das Foto einer Spielszene mit ihm mit dem Zusatz „back“ ergänzte – zu Deutsch: „zurück“. Erst Anfang dieser Woche hatte Trainer Daniel Thioune verkündet, dass er erst in der nächsten Woche auf das Trainings-Comeback des 25-Jährigen hoffe. In der Spieltags-Pressekonferenz hat Thioune den Stand der Dinge dann doch etwas anders zusammengefasst.