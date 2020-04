Kalenderblatt 15. April : Wie eine Niederlage Fortuna in den Europacup brachte

Fortunas Mannschaft vor dem DFB-Pokalfinale am 15. April 1978. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Jeder Fortuna-Fans weiß, dass der Verein einst im Endspiel des Europapokals der Pokalsieger dem FC Barcelona gegenüberstand. Weniger bekannt ist, dass die Düsseldorfer damals gar nicht als Pokalsieger am Wettbewerb teilnahmen. Teil 16 unserer Kalenderblatt-Reihe.

Der Europapokal der Pokalsieger gehört schon lange der Vergangenheit an. Im Frühjahr 1999 wurde die Trophäe zum letzten Mal verliehen, im Übrigen an den italienischen Cupgewinner Lazio Rom. Für die Anhänger von Fortuna Düsseldorf wird der Wettbewerb, der ab dem Jahr 2000 zunächst im Uefa-Pokal, später dann in dessen Nachfolger Europa League aufging, jedoch immer eine besondere Bedeutung haben. Am 16. Mai 1979 lieferten die Düsseldorfer im Finale dieses Europacups dem großen FC Barcelona im Baseler St.-Jakob-Stadion einen fantastischen Kampf und unterlagen erst in der Verlängerung mit 3:4.

Soweit die Geschichte, die jeder Fortuna-Fan bereits mit der Muttermilch aufsaugt. Und sie passt ja auch bestens zu den großen Pokaltaten der Rheinländer in den späten 1970er-Jahren, die die beiden DFB-Pokalsiege gegen Hertha BSC und den 1. FC Köln brachten. In der Geschichte steckt allerdings ein kleines Schmankerl, das manchem Sympathisanten des Klubs gar nicht bekannt oder zumindest nicht auf den ersten Blick aufgefallen ist: Als Fortuna in der Saison 1978/79 durch die Runden des Europapokals der Pokalsieger bis nach Basel marschierte, war sie überhaupt nicht Pokalsieger.

Schuld daran waren – natürlich – die Kölner. Oder, wenn man als Düsseldorfer einmal ganz ehrlich ist: Den Kölnern hatte Fortuna es letztlich zu verdanken, dass sie trotz des fehlenden Titels ihre Europacup-Reise antreten durfte. Diese Geschichte begann vor auf den Tag genau 42 Jahren, am 15. April 1978. Zu einem derart frühen Termin im Jahr stehen üblicherweise gerade einmal die Halbfinals des DFB-Pokals an, doch im Jahr 1978 hatte sich der Deutsche Fußball-Bund für eine ungewöhnlich schnelle Abwicklung des Wettbewerbs entschieden. Nicht zuletzt, weil ab dem 1. Juni die Endrunde der Weltmeisterschaft in Argentinien auf dem Programm stand, und so sollte der Nationalmannschaft eine intensive Vorbereitung ermöglicht werden.

Folglich war der 15. April bereits der Termin für das Endspiel des DFB-Pokals, und in dem standen sich im Gelsenkirchener Parkstadion Fortuna und der 1. FC Köln gegenüber. Noch heute sind sich die Beobachter nahezu einig, dass dieses erste von drei aufeinander folgenden Finals mit Fortuna-Beteiligung das aus Düsseldorfer Sicht spielerisch beste war – und doch verließ die Truppe von Trainer Dietrich Weise das Parkstadion mit leeren Händen. Fortuna war das bessere Team und hatte etliche Chancen, die Partie zu entscheiden, aber der FC durfte nach Toren von Bernd Cullmann (71.) und Roger van Gool (90.) die Trophäe seinen Fans präsentieren.

Gejubelt wurde in Düsseldorf dennoch, allerdings zwei Wochen später. Und nach einigem Zittern. Denn am 29. April 1978 ging die Bundesliga in ihren vielleicht denkwürdigsten letzten Spieltag. Borussia Mönchengladbach, vor dem Saisonfinale punktgleich mit Tabellenführer Köln, aber mit der um zehn Treffer schlechteren Tordifferenz ausgestattet, fertigte Borussia Dortmund mit 12:0 ab. Ausgerechnet im Düsseldorfer Rheinstadion, der Heimat der Fortuna – und die hielt es doch ausnahmsweise mit dem FC. Hintergrund: Sollten die Kölner nach dem Pokalsieg auch noch Meister werden, würden sie den lukrativeren Europapokal der Landesmeister vorziehen. Und der Pokalsieger-Cup würde für Fortuna frei.

So kam es dann auch. Der FC siegte beim Absteiger FC St. Pauli 5:0 und brachte drei Treffer Vorsprung auf die Gladbacher ins Ziel. Fortuna verlor am letzten Spieltag in Bochum 1:2 und verpasste den dritten Bundesliga-Rang in der Klubgeschichte, stand aber im Euroapokal. Der Weg nach Basel war bereitet.