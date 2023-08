Heimsieg verpasst Wie ein Last-Minute-Tor Fortunas U23 die Laune verdarb

So dicht dran waren die Schützlinge von Trainer Nico Michaty lange nicht mehr. Trotzdem muss Fortunas U23 weiter warten auf den ersten Heimsieg seit November vergangenen Jahres. Auch am Samstag reichte es am Ende nicht für drei Punkte, denn nach Abpfiff der Partie gegen die SSVg Velbert stand ein leistungsgerechtes 1:1, so dass die Negativserie im Paul Janes-Stadion weiter bestehen bleibt.