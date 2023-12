Die meistgelesenen Fortuna-Artikel, Platz 5 Wie ein fehlgeleiteter Zuschauer ein Fußballfest gefährdete

Am Ende eines ereignisreichen Arbeitstages fand Dirk Schuster sehr versöhnliche Worte. „Tatsache ist, dass wir sportlich auf dem Platz 3:4 verloren haben, das ist für mich das Entscheidende. Alles andere müssen andere Personen klären.“ Der Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern (so der Stand am 22. Oktober, Anm. d. Red. – rund einen Monat später wurde Schuster freigestellt) konzentrierte sich bei der Aufarbeitung der denkwürdigen Partie ausschließlich auf das eigene Handeln und suchte keine Ausflüchte. Vermutlich nur wenige seiner Trainerkollegen hätten so besonnen reagiert.