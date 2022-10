2:0 in Düren : Wie Fortunas U23 plötzlich zur Auswärtsmacht geworden ist

Foto: RP/Christof Wolff 29 Bilder Das ist der Kader von Fortunas U23 für die Saison 2022/23

Düren Der verdiente 2:0-Erfolg beim Aufsteiger aus Düren bedeutet für die „Zwote“ den zweiten Auswärtssieg in Folge. Wie die drei Punkte den Sturz auf einen Abstiegsplatz verhindert haben und was am Samstag das Erfolgsrezept der Rot-Weißen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Nico Michaty erwähnte es so beiläufig wie eine Nebensächlichkeit. Dabei veranschaulichte seine lapidare Feststellung nach dem 2:0-Sieg von Fortunas Regionalliga-Fußballern beim 1. FC Düren, wie eng und ausgeglichen das Klassement in dieser Saison tatsächlich ist. „Hätten wir heute verloren, stünden wir auf einem Abstiegsplatz“, sagte der Trainer. In den vergangenen Wochen hatte der 49-Jährige zwar – wie Nachwuchschef Frank Schaefer übrigens auch – bereits regelmäßig auf das Gleichgewicht der Liga hingewiesen, derart augenfällig war es bis dato jedoch nicht ersichtlich geworden.

Umso zufriedener konnte Michaty sowohl mit der Leistung seiner Mannschaft als auch mit dem Ergebnis sein. Schließlich verdiente sich die „Zwote“ den zweiten Auswärtssieg in Folge durch einen ruhigen, zielstrebigen Auftritt gegen einen zugegebenermaßen schwachen Aufsteiger, der nunmehr sechs seiner jüngsten sieben Partien verlor. Und sie verhinderte eben nicht nur den Sturz in die Abstiegszone, sondern schob sich in der Tabelle an den Dürenern vorbei auf Platz neun. „Ich finde schon, dass wir ein relativ souveränes Spiel gemacht haben“, konstatierte Michaty.

Foto: Frederic Scheidemann 12 Bilder Das sind Fortunas U23-Trainer seit 2004

Das schlug sich auch in der Defensivarbeit nieder, sodass die Flingerner zum zweiten Mal – nach dem Sieg gegen Straelen (2:0) vor einigen Wochen – ohne Gegentor blieben, obwohl die Viererkette mehr einem improvisierten Konstrukt denn einer eingespielten Formation glich. Linksverteidiger Mert Göckan und der wiedergenesene Adam Bodzek, normalerweise im zentralen Mittelfeld beheimatet, bildeten das Abwehrzentrum. Ergänzt wurde die Reihe auf der rechten Seite von Kingsley Marcinek, der vor der Partie in Rödinghausen (1:4) eher mangels Alternativen in die Mannschaft gerutscht war, sich nun aber festgespielt hat – und links von Kevin Brechmann, einem etatmäßigen Offensivakteur.

Nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung harmonierte das Quartett erstaunlich gut. Brechmann und Marcinek waren hinterher gar an beiden Toren beteiligt. Ersterer führte vor dem elfmeterreifen Foul von Cenk Durgun an Jona Niemiec, der den fälligen Strafstoß eiskalt verwandelte, einen Einwurf gedankenschnell aus. Und Marcinek köpfte nach einer Ecke von Maxim Schröder unter gütiger Mithilfe von Dürens Innenverteidiger Petar Lela das 2:0.

Foto: Christof Wolff 47 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

„Dass wir nach langer Zeit wieder zu Null gespielt haben, hat sich gegen Oberhausen schon abgezeichnet“, sagte Trainer Michaty, „als wir relativ wenig zugelassen haben. Das war heute wieder der Fall und auch die Basis. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet.“ Aber genauso gut, wenn auch simpel, nach vorne gespielt: mit vielen öffnenden Diagonalbällen oder einfachen Pässen in die Tiefe. „Wir haben in der Videoanalyse gesehen, dass über die Außen sehr viel Platz ist, dass Düren sehr hoch steht und Mann gegen Mann verteidigt. Das haben wir ausgenutzt“, betonte Torschütze Niemiec.

Der flinke Flügelspieler, der gegen Oberhausen noch die größte Chance des Spiels kläglich vergeben hatte, ackerte nicht nur leidenschaftlich, sondern war auch ein Fixpunkt des Offensivspiels. „Wir wollten hinter die letzte Linie der Dürener kommen, gerade auch über Jona mit seinem Tempo“, erläuterte Coach Michaty. „Wir wollten klar und nicht – wie wir es bisher immer mal wieder gemacht haben – zu viel Tiki-Taka spielen, um Ballverluste in gefährlichen Räumen zu vermeiden.“ Mit Erfolg, denn die wenig temporeiche Defensive des Aufsteigers geriet immer wieder in große Not.