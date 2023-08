Am Samstag in Lippstadt Wie Fortunas U23 an einen wichtigen Wendepunkt anknüpfen will

Insgesamt 19 Tore fielen allein in den vergangenen vier Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Spektakel war also immer geboten, so ja auch beim 3:0-Sieg der „Zwoten“ in der Rückrunde der abgelaufenen Saison. Mit Blick auf dieses Spiel sagt Trainer Michaty vor dem erneuten Aufeinandertreffen: „Natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn es wieder so gut laufen würde.“ Das werden die Lippstädter und ihre Fans naturgemäß deutlich anders sehen, gegen erneut zahlreiche Tore hätte außer den beiden Keepern aber sicherlich niemand etwas.