Mit Hilfe von Oberdorf und Gavory Wie Fortunas U23 ein Riesenschritt zum Klassenerhalt gelingt

Dementsprechend zufrieden war Trainer Nico Michaty nach dem 2:0-Sieg bei der U23 des FC Schalke 04 am Mittwoch: „Wir haben eine gute Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht und gut verteidigt. Die Basis war wieder, dass wir zu Null gespielt haben.“ Seit dem 1:5 gegen den 1. FC Kaan-Marienborn, bei dem die Hintermannschaft der „Zwoten“ phasenweise hilflos wirkte, spielte sie nun also dreimal in Folge zu Null. „Gegen Oberhausen standen Tim Corsten und Mert Göckan aus unserem Kader gut, bei den anderen beiden Spielen hatten wir Unterstützung. Das hat also auch immer etwas mit der personellen Besetzung zu tun“, blickt Michaty auf die defensive Leistung der vergangenen Partien.