Gegen den neuen Spitzenreiter : Wie Fortunas U23 ein merkwürdiges Spiel verlor

Düsseldorf Für Fußballästheten war das Regionalliga-Spiel zwischen der „Zwoten“ und Preußen Münster nichts. Torchancen gab es auf beiden Seiten kaum, was auch an der stabilen Fortuna-Defensive lag. Eine Situation reichte dem ehemaligen Drittligisten aber, um die Partie zu entscheiden.

Die Fahrigkeit, die sich auch in den Auftritt seiner Mannschaft eingeschlichen hatte, stellte den 48-Jährigen nicht zufrieden. Mit der mangelnden Attraktivität der Begegnung konnte er jedoch gut leben, weil sie die Konsequenz davon war, dass sein Matchplan zunächst funktionierte. „Für uns ging es erstmal darum, gut und kompakt zu stehen“, erläuterte Michaty. Erstens, um nach dem 1:4 in Rödinghausen, als sich gerade defensiv teils ungeheure Lücken auftaten, eine Reaktion zu zeigen. Und zweitens, um „mit dem einen oder anderen schnellen Spieler in der letzten Linie die Umschaltaktionen zu haben“, sagte der Coach.

Ein wichtiges Pfund war der erste Regionalliga-Einsatz von Kapitän Tim Oberdorf seit dem 4:0-Sieg gegen Homberg im vergangenen Oktober. Der vor gar nicht allzu langer Zeit zum Profi beförderte Innenverteidiger verlieh der gesamten Deckung viel Stabilität, sodass die Preußen in der ersten Hälfte lediglich zwei Mal in Tornähe auftauchten.

Wesentlich öfter gelang dieses Kunststück der „Zwoten“ allerdings auch nicht. Und so gelangte Gorka zu der Erkenntnis: „Bis zum Mittelfeld haben wir es gut gemacht, aber vorne haben uns die Zielstrebigkeit und das Tempo gefehlt – und am Ende auch der letzte Biss, um das Tor zu schießen und vielleicht einen Punkt mitzunehmen.“

Letztlich genügten dem ehemaligen Drittligisten etwa zehn Minuten, in denen er die Geschwindigkeit seiner Offensivaktionen erhöhte, um das Tor des Tages zu erzielen. Auf der linken Abwehrseite ließ die „Zwote“ den Gästen kurzzeitig zu viel Platz, Henok Taklab schlug eine scharfe Flanke, und Darius Ghindovean hielt seinen Fuß in die Flugbahn. „Irgendjemand hat den Ball noch ganz leicht an die Hacke bekommen. Ich will mit der Hand hin, dann geht er aber drunter durch“, sagt Fortuna-Keeper Gorka. „Das war unglücklich. An einem guten Tag kann man den vielleicht noch rauskratzen, dann spielen wir 0:0.“