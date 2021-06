Urlaub und Länderspiele : Wie Fortunas Profis die spielfreie Zeit verbringen

Foto: Instagram/Hartherz 31 Bilder Fortunas Profis grüßen aus dem Urlaub

Düsseldorf Home, sweet home? Nun, für einige Fortuna-Profis gilt dieses Motto derzeit tatsächlich. Die meisten von ihnen sind allerdings doch in der Welt unterwegs. Wir haben uns einmal umgesehen, wo die Kicker in ihrem kurzen Urlaub so stecken.

Von ausgedehnten Ferien kann mit Blick auf die Zweitliga-Fußballer wirklich niemand sprechen in diesem Frühjahr. Schon bevor der kalendarische Sommer am 21. Juni beginnt, ist für sie der Urlaub schon wieder beendet: Am 16. Juni trifft sich der Kader von Fortuna Düsseldorf zu den ersten Untersuchungen und Tests, und am 19. Juni bittet der neue Chefcoach Christian Preußer tatsächlich schon zum ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung auf die Saison 2021/22.

Lesen Sie auch Aufstieg mit Freiburg : Wie es jetzt mit Preußer bei Fortuna weitergeht

Die Ferien sind für die Kicker also nur knappe drei Wochen lang – kein Wunder also, dass sich etliche direkt auf den Weg zu ihren Zielen machten. Und die sehen dann ganz unterschiedlich aus, wenn man die Instagram-Postings aus der Mannschaft verfolgt. So zog es Linksverteidiger Florian Hartherz zum Beispiel in die Ferne: Der frühere Bielefelder zeigt sich im Badeoutfit vor der Kulisse von Dubai.

Edgar Prib wollte es auch warm haben, doch einen so weiten Flug hat sich der Mittelfeldspieler dann doch nicht angetan. Ihn und seine Frau, aber auch einen alten Kumpel aus Hannoveraner Zeiten – Stürmer Hendrik Weydandt – sieht man auf Fotos von der beliebtesten Mittelmeerinsel der Deutschen, Mallorca.

Foto: imago images / MaBoSport/via www.imago-images.de 34 Bilder Gegen diese Gegner könnte Fortuna spielen

Zwei andere Fortunen wollten lieber in ihrer Heimat vorbeischauen. So ist Kristoffer Peterson mit seinem Nachwuchs im schwedischen Göteborg zu sehen, sein bester Kumpel Luka Krajnc im heimischen Slowenien. Krajnc’ Fotos zeigen dabei noch eine nette Überraschung – am besten hier durch unsere Bilderstrecke klicken!

Doch Ferienreisen gibt es im Moment nicht für jeden. Man frage da am besten bei den Familienvätern mit schulpflichtigen Kindern nach, wie zum Beispiel Adam Bodzek, Raphael Wolf oder Rouwen Hennings. Die Schulferien in Nordrhein-Westfalen beginnen schließlich erst am 3. Juli, und dann müssen die Papas mit Fortuna (in Bodzeks und Wolfs Fall natürlich nur bei Vertragsverlängerung) bereits ins Trainingslager in Bad Leonfelden in Oberösterreich fahren. Familienurlaub? Irgendwann vielleicht mal...

Foto: Frederic Scheidemann 31 Bilder Das ist das große Saisonzeugnis der Fortuna-Profis

Doch nicht nur schulpflichtige Kinder verhindern bei einigen Profis derzeit eine Urlaubsreise. Dawid Kownacki und Kenan Karaman bereiten sich mit ihren Nationalmannschaften Polens und der Türkei auf die am kommenden Freitag beginnende EM-Endrunde vor, Leo Koutris ist mit der griechischen A-Auswahl unterwegs, Christoph Klarer absolvierte ein Camp mit Österreichs U21. Und dann ist da ja noch Shinta Appelkamp, der mit der deutschen U21 am Sonntagabend das EM-Finale gegen Portugal vor der Brust hatte.